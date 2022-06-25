Gaziantep'te eski bakan Mustafa Yılmaz'ın ismi bir caddeye verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te eski bakan Mustafa Yılmaz'ın ismi bir caddeye verildi

25.06.2022 16:07
Gaziantep'te eski bakan Mustafa Yılmaz'ın ismi bir caddeye verildi

Gaziantep'te, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Yılmaz'ın adı bir caddeye verildi.

Gaziantep'te, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Yılmaz'ın adı bir caddeye verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meclis üyelerinin ortak kararıyla merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'ndeki bir caddeye, eski bakan ve eski CHP Gaziantep Milletvekili Yılmaz'ın ismi verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, caddenin açılışından yaptığı konuşmada, belediye meclis üyeleriyle aldıkları karar doğrultusunda Mustafa Yılmaz'ın adını, kentin en işlek caddelerinden birinde yaşatmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mustafa ağabeyi aileden biliyorum. Benim için çok özel bir insan. Mustafa Yılmaz ağabeyim bakanlık sürecinde hastanelerde yaşanan sıkıntılara çare olmuştu. İnsanlar hastayken bir derman istiyor. Yılmaz'ın kurduğu sistem, Ankara'ya giden hastaların hızlı bir şekilde derman bulmasını sağlamıştı. Yalnızca tedavi değil tabi ki seyahat sürecinde verdiği desteğin yanı sıra Mustafa Yılmaz, vatandaşların iyileşme sürecinin de bir takipçisi oluyordu. Bu olağan üstü bir hizmet. Allah kendisinden razı olsun. Makam görevi bittikten sonra temiz kalmak hakikaten çok önemli. Yaptığı işlerle hala Mustafa Yılmaz'ın anılması bizlere nasıl güzel bir insan olduğunu gösteriyor."

Gaziantep Valisi Davut Gül, vefanın önemli olduğunu, kentin birlikte iş yapma kültürünün yüksek, bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak şehir için aynı masada oturabildiğini belirtti.

Mustafa Yılmaz'ın binlerce hizmeti, katkısı olduğunu dile getiren Gül, "Toplumun geneli ne ise siyasetçi de onu temsil ediyor. Her türlü yapılan olumlu hizmetin ardında siyasetçilerimizin irili ufaklı katkıları vardır. Bunların bilinmesi ve yaşatılması her şeyden de önemlisi anlatılması bir vefadır, hakkın teslim edilmesidir." ifadelerini kullandı.

Eski bakan Mustafa Yılmaz da, siyaset sürecinin ardından en büyük hediyelerden birini aldığını, bu gibi hediyelerin herkese nasip olmadığını, Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin başta olmak üzere belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te eski bakan Mustafa Yılmaz'ın ismi bir caddeye verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te eski bakan Mustafa Yılmaz'ın ismi bir caddeye verildi - Son Dakika
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