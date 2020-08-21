Gaziantep'te eski cezaevinden dönüştürülen kütüphane açıldı - Son Dakika

Gaziantep'te eski cezaevinden dönüştürülen kütüphane açıldı

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesinin hatırasını yaşatmak amacıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cezavinden dönüştürülen "Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi" açıldı.

Gaziantep'te eski cezaevinden dönüştürülen kütüphane açıldı, System.String[]

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesinin hatırasını yaşatmak amacıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cezavinden dönüştürülen "Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi" açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, açılışta yaptığı konuşmada, kitapsız ve kütüphanesiz bir milletten bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi.

Kütüphanelerin kitap okumanın dışında çeşitli aktivitelerin yapıldığı bir yer olduğunu belirten Demircan, "İnsan bazen bedeninde mahpustur, bazen de gerçekten mahpustur. Ama onu dünyanın çeşitli yerlerine götürecek olan da kitaplardır. Belki geçmişte insanlar burada mahpusken ruhlarını hür bırakacak olan kitaplardı. Bugün bu kütüphanede yavrularımız, gençlerimiz geçmiş ve gelecekle buluşacak." dedi.

Adnan Bali ise annesinin kendisini zor şartlarda ve büyük emek vererek okuttuğunu anlattı.

Annesinin kitapları çok sevdiğini belirten Bali, "Okumaya çok önem veren bu ailede özellikle annem kitap okuma konusunda çocuklarına, hatta ilçedeki tüm çocuklara iyi bir örnek oldu. Evinde o günün imkanlarıyla oluşturduğu kitaplıkla ilçe çocuklarının ev ödevlerini yapmak için geldiği adeta küçük bir kütüphane oluşturmuştu." diye konuştu.

Tabelada annesinin el yazısı var

Bali, annesinin okuduğu kitapları ve öğrenciyken kendisine yazdığı mektupları sakladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İçeride onlar da var. Gaz lambası eşliğinde İslahiye'de kitap okuduğunu biliyorum. Büyük bir örnek olmuştu tüm ilçeye. Benim hafızamda kitap okuyan figür olarak kaldı annem. Tabelaya koyduğumuz annemin ismi, kendi el yazısıyla yazdığı yazıdır. O yazıyı büyütüp orijinal şekliyle oraya koyduk.

İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ve uluslararası muteber üniversitelerin kütüphanelerine elektronik ortamda erişim de sağlayacağız. Bir tek çocuğa dokunabilirsek bu bize yeter, annemin ruhu daima dinlenir. Ben annemin hatırasına en yakışır işin bu olduğunu düşünüyorum."

Gaziantep Valisi Davut Gül de Bali ailesinin eğitime ve kültüre çok önem verdiğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Gül, "Bunlar gibi aileler sayesinde ayakta durabiliyoruz. Bu şehirde yaşamasa da dönüp yine bu şehirde anılarını tazeliyor ve bu şehre borcunu ödüyor. Kendisi gibi yeni nesillerin yetişmesini sağlıyor." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yapıcı ve ilme önem veren bir toplumdan geldiklerini vurgulayarak, "Tarihe baktığınız zaman hep yapıcı, ilim yayıcı olmuşuz. 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.' desturuyla hareket ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından kütüphane kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, Adnan Bali'nin babası Aziz Bali ile aile mensupları ve diğer ilgililer katıldı.

Bir koğuş muhafaza edildi

İlçeye bağlı Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde 1958'de yaptırılan ve 2019 yılında kapatılan İslahiye A2 Tipi Kapalı Cezaevinde 4 koğuş bulunuyor.

Yakın zamanda restore edilen ve içinde yaklaşık 100 bin kitabın bulunduğu yapıda tarihi doku korunurken, bir koğuş ise mahkumların kullandığı ranzalar, sandalye ve mutfakla, müze olarak kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.

İş Bankası, Adnan Bali, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:59

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te eski cezaevinden dönüştürülen kütüphane açıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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