Gaziantep'te eski istihbarat şube müdürüne FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY davasında yargılanan eski istihbarat şube müdürüne 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ/PDY davasında yargılanan eski istihbarat şube müdürüne 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık O.S. katılmazken avukatı hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu. Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık O.S'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:23 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te eski istihbarat şube müdürüne FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika

Malatya'da meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek arası riskli hale geldi

Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı

Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı

Son Dakika: Gaziantep'te zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 7 yaralı

Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı

Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz

Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 1761 yeni vaka tespit edildi

Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı

Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler

Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti

Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi

Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü

Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı