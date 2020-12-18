Gaziantep'te esnafa destek sürüyor - Son Dakika

Gaziantep'te esnafa destek sürüyor

18.12.2020 18:02
Gaziantep'te esnafa destek sürüyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle esnafa destek olmak amacıyla kurumun tüm kiracılarından 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart Ayı kiralarında yüzde 50 indirime gitti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle esnafa destek olmak amacıyla kurumun tüm kiracılarından 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart Ayı kiralarında yüzde 50 indirime gitti. Öte yandan genelgeler doğrultusunda kapalı kalan büyükşehir kiracısı işyerlerinin kapalı olduğu süre kadar sözleşmelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nın 2'inci Bileşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak'ın başkanlığında Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Mecliste, pandemi döneminde zor günler geçiren esnaf için destek kararı alındı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi kiracısı olup hangi işi yaptığına bakılmaksızın Ocak, Şubat ve Mart aylarında yüzde 50 kira indirimine gidildi. Ayrıca pandeminin ilk gününden bu yana Büyükşehir Belediyesi kiracısı olup, korona virüse karşı verilen ulusal mücadele kapsamında yayınlanan genelgeler doğrultusunda alınan tedbirler sonucunda kapanan işyerlerinin sözleşmeleri kapalı olduğu süre kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Büyükşehir daha öncesinde pandemide kapanan kiracılarından kira almamıştı

Büyükşehir Belediyesi daha öncesinde kendi kiracılarından kapanan ve servis yapma fırsatı olmayanlardan kira almama kararı almıştı. Böylelikle büyükşehir belediyesi, yeni destek açıklamasıyla beraber zor günler yaşayan kiracılarına desteğini sürdürdü.

Konu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, esnafların mağduriyeti giderilmesi için daha öncesinde de benzeri kararlar alındığının hatırlatarak, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapatılmasa dahi kurum kiracısı olan işyerlerinde kira indirimi yapma yetkisini verdi. Bu kapsamda tüm kiracılardan hangi işi yaptığına bakmaksızın yüzde 50 indirim yapılacak. Kapalı olan iş yerlerinin sözleşmelerinin kapalı olduğu süre kadar uzayacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'te esnafa destek sürüyor
Gaziantep'te esnafa destek sürüyor
Gaziantep'te esnafa destek sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te esnafa destek sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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