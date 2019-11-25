Gaziantep'te et ve et ürünlerine yönelik denetim başlatıldı

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kesimhane, kasap ve restoranlara yönelik bir hafta sürecek gıda denetimi başlatıldı.

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğünden sabah saatlerinde hareket eden 80 personel, kent merkezindeki kesimhane, kasap ve restoranlarda incelemelerde bulundu.

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, gazetecilere yaptığı açıklamada, et ve et ürünlerine yönelik denetimlerin bir hafta boyunca süreceğini söyledi.

Kesimden sofraya kadar her safhada denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Karayılan, "Biz hem tüketicinin hem de üreticinin yanındayız. Dolayısıyla tüketicimizi korurken üreticimizi de koruyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her geçen gün küçükbaşı özendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl 18 bin 750 gıda işletmesine yönelik 22 bin 750 denetim gerçekleştirdiklerini hatırlatan Karayılan, şunları söyledi:

"Bu yıl ekim ayı itibarıyla 22 bin 500 denetimi yakaladık. İnşallah yıl sonu itibarıyla 80 gıda denetçimizle 30 binin üzerinde denetim gerçekleştirmiş olacağız. Güzel işletmelere teşekkür ediyoruz, yanlış yapan işletmelerimize de gerekli uyarıları yapıyoruz. Sonra denetimlerimizi sıklaştırarak tutanaklarımızı tutuyoruz ve cezai işlem uyguluyoruz. Cezai işlemde hiçbir şekilde geride durmuyoruz. Çünkü bizim amacımız, vatandaşların gönül rahatlığıyla et tüketmeleri."

Karayılan, denetimlerde öncelikle hayvanların sağlıklı olup olmadığına baktıklarını ifade ederek, "Bir problem varsa bunları imha ediyoruz. Bununla beraber kasaplarda, parçalama ünitesi olan yerlerde mühürleri, faturaları kontrol ediyoruz. Dolap soğukluklarına bakıyoruz. Soğuk hava depolarındaki ısı derecelerine bakıyoruz ve oradaki paketleme şekillerine bakıyoruz. Hijyen durumlarına bakıyoruz, kıyafetlerini kontrol ediyoruz. Saklama koşulları bizim için çok önemli, buralarda kullanılan kaplar çok önemli. Hepsini tek tek inceliyoruz." dedi.

Karayılan, vatandaşlara olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayarak ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.