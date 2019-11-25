Gaziantep'te et ve et ürünlerine yönelik denetim

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kesimhane, kasap ve restoranlara yönelik bir hafta sürecek gıda denetimi başlatıldı. Denetimlerde uygunsuz iş yerlerine ceza işlemi uygulandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 80 personel ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'ın katılımı ile kent merkezindeki kesimhane, kasap ve restoranlarda denetim yapıldı. Denetimlerde iş yerlerinin temizliği ve etlerin satışa uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Denetimlerin bir hafta boyunca devam edeceğini ifade eden, Mehmet Karayılan, Biz hem tüketicinin hem de üreticinin yanındayız. Dolayısıyla tüketicimizi korurken üreticimizi de koruyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her geçen gün küçükbaşı özendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl ekim ayı itibarıyla 22 bin 500 denetimi yakaladık. İnşallah yılsonu itibarıyla 80 gıda denetçimizle 30 binin üzerinde denetim gerçekleştirmiş olacağız. Güzel işletmelere teşekkür ediyoruz, yanlış yapan işletmelerimize de gerekli uyarıları yapıyoruz. Sonra denetimlerimizi sıklaştırarak tutanaklarımızı tutuyoruz ve cezai işlem uyguluyoruz. Cezai işlemde hiçbir şekilde geride durmuyoruz. Çünkü bizim amacımız, vatandaşların gönül rahatlığıyla et tüketmeleri

'HER ŞEYİ TEK TEK İNCELİYORUZ'

Denetimlerde öncelikle hayvanların sağlıklı olup olmadığına baktıklarını ve her şeyi tek tek incelediklerini ifade eden Karayılan, Bir problem varsa bunları imha ediyoruz. Bununla beraber kasaplarda, parçalama ünitesi olan yerlerde mühürleri, faturaları kontrol ediyoruz. Dolap soğukluklarına bakıyoruz. Soğuk hava depolarındaki ısı derecelerine bakıyoruz ve oradaki paketleme şekillerine bakıyoruz. Hijyen durumlarına bakıyoruz, kıyafetlerini kontrol ediyoruz. Saklama koşulları bizim için çok önemli, buralarda kullanılan kaplar çok önemli. Hepsini tek tek inceliyoruz diye konuştu.

Karayılan, vatandaşlara olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda Hattını arayarak ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.