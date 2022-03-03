GAZİANTEP - Rüzgar ve fırtına hasara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Rüzgar ve fırtına hasara yol açtı

03.03.2022 15:13

Gaziantep'te etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı çatılar hasar gördü, ağaçlar devrildi.

Gaziantep'te etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı çatılar hasar gördü, ağaçlar devrildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, saatte 50-70 kilometre hıza ulaştı.

Rüzgar nedeniyle bazı çatılarda hasar oluştu, kent merkezindeki bazı ağaçlar ise devrildi.

Batıkent Mahallesi'nde bir inşaat alanını kaplayan ahşap reklam tabelası da kuvvetli rüzgar nedeniyle yola savruldu.

Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte etkili rüzgar ve fırtınanın yaşandığını belirterek, "Lütfen soba zehirlenmesine karşı duyarlı olalım." ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP - Rüzgar ve fırtına hasara yol açtı
GAZİANTEP - Rüzgar ve fırtına hasara yol açtı
GAZİANTEP - Rüzgar ve fırtına hasara yol açtı
GAZİANTEP - Rüzgar ve fırtına hasara yol açtı
GAZİANTEP - Rüzgar ve fırtına hasara yol açtı
GAZİANTEP - Rüzgar ve fırtına hasara yol açtı
GAZİANTEP - Rüzgar ve fırtına hasara yol açtı
GAZİANTEP - Rüzgar ve fırtına hasara yol açtı

YORUMLAR
500
Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatıların zarar görmesi kameraya yansıdı Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatıların zarar görmesi kameraya yansıdı Konyaaltı sahili çamur rengini aldı Konyaaltı sahili çamur rengini aldı

Meteoroloji, Gaziantep, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Rüzgar ve fırtına hasara yol açtı - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
15:19 Dünya devi markalar Rusya pazarından çekiliyor! IKEA ve H&M, tüm mağazalarını kapatacak
15:16 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı!
15:09 BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Ukrayna göçü yorumu: 40 yıldır böyle hızlı kaçış görmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:09:43. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Rüzgar ve fırtına hasara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement