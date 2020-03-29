Gaziantep'te etkili olan yağışlar tarım alanlarına zarar verdi - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan yağışlar bazı tarım alanlarına zarar verdi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 4 gündür aralıklarla devam eden yağışların bazı ekili alanları olumsuz etkilediğini söyledi.

Altun, " Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının ve sarımsağının yetiştiği Araban Ovası'nın bazı bölgelerinde hububat ekili alanları göle çevirdi. Sel sularının göle çevirdiği alanlar nedeniyle üreticilerimiz mağdur oldu." ifadelerini kullandı.