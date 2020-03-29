Gaziantep'te etkili olan yağışlar tarım alanlarına zarar verdi - Son Dakika

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Gaziantep'te etkili olan yağışlar tarım alanlarına zarar verdi
6 saat önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan yağışlar bazı tarım alanlarına zarar verdi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan yağışlar bazı tarım alanlarına zarar verdi.
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 4 gündür aralıklarla devam eden yağışların bazı ekili alanları olumsuz etkilediğini söyledi.
Altun, " Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının ve sarımsağının yetiştiği Araban Ovası'nın bazı bölgelerinde hububat ekili alanları göle çevirdi. Sel sularının göle çevirdiği alanlar nedeniyle üreticilerimiz mağdur oldu." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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