Etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı

26.05.2022 18:03

Etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı Gaziantep'te polisler tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, üzerinde yapılan aramanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polisler tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, üzerinde yapılan aramanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen şahıs üzerinde polisler arama yaptı. Üzerinde bomba olmadığı tespit edilen şahıs yapılan aramanın ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın üzerinde ve yere bıraktığı poşette herhangi bir patlayıcı maddeye ulaşılmadı.

Öte yandan ise Gaziantep Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da olay yerinde inceleme yaptı.

Etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı
Etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı
Etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı
Etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı
Etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı
Etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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