Gaziantep'te ev alma ve iş vaadiyle 6 vatandaşı dolandıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te ev alma ve iş vaadiyle 6 vatandaşı dolandıran zanlı tutuklandı

23.03.2022 18:14
Gaziantep'te ev alma ve iş vaadiyle 6 vatandaşı dolandıran zanlı tutuklandı

Gaziantep'te 6 vatandaşı işe yerleştirme ve ev alma vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen zanlı cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 6 vatandaşı işe yerleştirme ve ev alma vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ketteki dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda araştırma yapan ekipler, farklı tarihlerde 6 vatandaşı işe yerleştirme ve ev alma vaadiyle dolandırdığını tespit ettiği A.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te ev alma ve iş vaadiyle 6 vatandaşı dolandıran zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te ev alma ve iş vaadiyle 6 vatandaşı dolandıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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