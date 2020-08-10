Gaziantep'te ev sahibi-kiracı kavgası 2 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te ev sahibi-kiracı kavgası: 2 yaralı

GAZİANTEP'te, aynı binada oturan kiracısı Erkan Ö. ile evden çıkması için tartışan ev sahibi Orcay Önder ile oğlu Mehmet Önder, çıkan tartışmada kiracıları tarafından tabancayla yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orcay Önder ve oğlu Mehmet Önder, aynı binada oturdukları kiracısı Erkan Ö.?den evden çıkmasını istedi. Ev sahibi ve kiracı arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kiracı Erkan Ö., tabanca ile ev sahibi Orcay ve oğlu Mehmet Önder'e ateş edip, kaçtı. Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ile oğlu, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olay sonrası kaçan Erkan Ö.?yü yakalamak için çalışma başlattı.