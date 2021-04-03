Gaziantep'te evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Gaziantep'te evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'te evde çıkan yangında aynı aileden 4 kişi dumandan etkilendi.

Gaziantep'te evde çıkan yangında aynı aileden 4 kişi dumandan etkilendi. Şehitkamil İlçesi Hacıbaba Mahallesi Maho Paşa Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın sonrası evin büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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