GAZİANTEP - "Evde Kal" çağrısına uyanlara müzikli dinletisi - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele uygulanan tam kapanma sürecinde evlerinde bulunan vatandaşlara moral sağlamak amacıyla davul ve zurna dinletisi gerçekleştirildi.

Nurdağı Belediyesinin temin ettiği kamyonete binen davul ve zurna çalgıcıları, ilçedeki sokak ve caddeleri gezdi. Gaziantep ve yöresel ezgileri çalan ekip, vatandaşların evlerinde eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Ekip, ayrıca vatandaşlara "evde kal" çağrısı da bulundu.