Gaziantep'te evde rehine krizi - Son Dakika
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Gaziantep'te evde rehine krizi

27.06.2022 22:53
Gaziantep'te evde rehine krizi

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişi, evde iki çocuğu ve karısını rehin aldı.

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişi, evde iki çocuğu ve karısını rehin aldı. Elindeki pompalı tüfek ve bıçakla kendisini ve ailesini öldüreceğini söyleyen şahsı ikna çabaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs evin kapılarını kilitleyerek, eline tam otomatik av tüfeği ve bıçak alıp bağırmaya başladı. Olay yerine savcı gelmesini isteyen şahıs, aksi halde yanında bulunan 2 çocuğunu ve karısını öldüreceğini söyledi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Tüfeğini boynuna asan şahıs, zaman zaman tüfeği kafasına, zaman zaman ise bıçağı boynuna dayaması nedeniyle korkulu anlar yaşattı. Polis şahsı ikna etmeye çalışırken, vücudunda bıçak darbesi olan şahıs olay yerine gelen annesi ve kardeşine de tepki gösterdi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te evde rehine krizi - Son Dakika

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