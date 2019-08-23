Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te evin zemini çöktü
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te evin zemini çöktü

53 dakika önce

Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te evin zemini çöktü, System.String[]

Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Hisarcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katında kadınlar mevlit okumak için toplandı.

Dua sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin salonunda zemin çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, göçük arasından çıkarılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen AFAD, Kızılay ve çok sayıda arama kurtarma ekibi tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'de Mauricio Isla sakatlandı!
Geçen yıl 15 liraya kadar düşen Antep fıstığı bu yıl 50 liradan satılıyor Yüzlerce kişi yerli otomobil için sıraya girdi Son Dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:53:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te evin zemini çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]