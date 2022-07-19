İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Düztepe Mahallesi'nde bir kişinin yaşadığı evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Milletvekili Kirazoğlu ve Başkan Tahmazoğlu esnafı ve vatandaşı ziyaret etti

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te evinde 138 kök Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı - Son Dakika

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