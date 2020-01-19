Gaziantep'te evinde 2 kilo 450 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te evinde 2 kilo 450 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te evinde 2 kilo 450 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Gaziantep'te evinde 2 kilo 450 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Dülükbaba Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 2 kilo 450 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere yasak ilişki rezaletini konuşuyor! Gardiyan, uyuşturucu baronuyla birlikte oldu
Ali Koç'tan flaş transfer açıklaması Boğazındaki dövmede "Burayı kesin" yazan şahıs, cam parçalarının boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti Vedat Muriqi'ten sarı kart açıklaması: Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 19:44:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te evinde 2 kilo 450 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]