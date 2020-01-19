Gaziantep'te evinde 2 kilo 450 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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Gaziantep'te evinde 2 kilo 450 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:36 Kaynak: AA
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Dülükbaba Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 2 kilo 450 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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