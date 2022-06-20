İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Kılınçoğlu Mahallesi'nde bir kişinin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.