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Gaziantep'te evinde PKK görselleri çıkan DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te evinde PKK görselleri çıkan DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

01.02.2022 11:19
Gaziantep'te evinde PKK görselleri çıkan DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te evinde terör örgütü PKK'ya ilişkin görseller ele geçirilen DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te evinde terör örgütü PKK'ya ilişkin görseller ele geçirilen DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Usame H. ile avukatı katıldı.

Sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütleriyle bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı terör örgütü DEAŞ'a ilişkin görseller ele geçirilen sanığın örgüt üyeleriyle haberleştiğini, adresinde yapılan aramada ise terör örgütü PKK'ya yönelik görsellerin ele geçirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Gaziantep, Terör, DEAŞ, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te evinde PKK görselleri çıkan DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te evinde PKK görselleri çıkan DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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