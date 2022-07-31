HASAN MERT'İN ÖLÜMÜNDE SİLAHI ATEŞLEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

HASAN MERT'İN ÖLÜMÜNDE SİLAHI ATEŞLEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

31.07.2022 17:09

GAZİANTEP'te evine dönerken kimin ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden Hasan Mert Üzüm'ü (15) vurduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te evine dönerken kimin ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden Hasan Mert Üzüm'ü (15) vurduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 29 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Hasan Mert Üzüm, karnına isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbarla gelen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Üzüm, burada hayatını kaybetti. Üzüm'ün cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

Cenazede taziyeleri kabul eden Hasan Mert'in amcası Fatih Üzüm, yeğeninin babasının fırından çıktıktan sonra vurulduğunu belirterek, "Yeğenimi vuran kişinin yakalandığını öğrendik. Acımız çok büyük. Devletimizden beklentimiz, gereken cezanın en ağır şekliyle uygulanmasıdır. En azından acımız bu şekilde hafifler. Devletimizin bu işin peşini bırakmamasını istiyoruz. Magandalara müebbet hapis cezası verilmesini ve toplumda duyarlılık oluşturulmasını bekliyoruz. Artık kimsenin ciğeri yanmasın. Hiçbir anne-baba bu magandalar yüzünden evlat acısı yaşamasın" dedi.

Bu arada tabancayı ateşlendiği belirlenen ve ismi açıklanmaya şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 'maganda kurşunu' isabet eden çocuk öldü Gaziantep'te 'maganda kurşunu' isabet eden çocuk öldü Maganda kurşunuyla vurulan Hasan Mert, hayatını kaybetti Maganda kurşunuyla vurulan Hasan Mert, hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Hasan Mert, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HASAN MERT'İN ÖLÜMÜNDE SİLAHI ATEŞLEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:26 Deniz kenarında tost yemek isteyen genç büyük bir şok yaşadı! Tabağa kilitlenen kuş tostu kaptığı gibi kaçtı
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
15:29 Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı
15:29 Acun Ilıcalı'nın "Cennette bir melekle" notuyla paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyan Şeyma Subaşı gündem oldu
15:25 Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu
15:06 Şarkıcı İrem Derici: Dünyanın en güzel kadını Hande Yener'i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor
14:37 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya geliyor! Masada vatandaşın merakla beklediği 5 önemli konu başlığı bulunuyor...
14:28 Galatasaray defansif orta saha transferinde mutlu sona ulaştı! AZ Alkmaar'da oynayan Midtjsö bu akşam İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 17:09:30. #1.12#
SON DAKİKA: HASAN MERT'İN ÖLÜMÜNDE SİLAHI ATEŞLEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement