Gaziantep'te evinin odasında uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te evinin odasında uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı

13.04.2022 10:45
Gaziantep'te evinin odasında uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı

Gaziantep'te, evinin odasında kurduğu özel sera sistemi ile skunk bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te, evinin odasında kurduğu özel sera sistemi ile skunk bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bir ikamette arama yapan ekipler, evin odasına özel olarak kurulmuş bir metre genişliğinde bir metre yüksekliğinde sera sistemi tespit etti.

Küçük serada ekili 10 kök skunk ele geçiren ekipler, evin diğer odalarında ise 500 gram kurutulmaya bırakılmış skunk ve 1 hassas terazi buldu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te evinin odasında uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te evinin odasında uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı - Son Dakika


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