Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te evlenen öğretmen çift nikah şekeri yerine fidan dağıttı
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Gaziantep'te evlenen öğretmen çift nikah şekeri yerine fidan dağıttı

6 saat önce

Gaziantep'te evlenen öğretmen çift, düğünde davetlilere fidan dağıtarak, çevreye dikkati çekmeye çalıştı.

Gaziantep'te evlenen öğretmen çift nikah şekeri yerine fidan dağıttı, System.String[]

Gaziantep'te evlenen öğretmen çift, düğünde davetlilere fidan dağıtarak, çevreye dikkati çekmeye çalıştı.

Gazikent Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenler Bahar Köse ve Mehmet Vefa Baran, en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına nikah şekeri yerine fidan dağıttı.

Orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak isteyen öğretmen çift, 250 çam, taflan, çam ve biberiye fidanını davetlilere, "Bizden size sizden de doğaya armağan olsun. Sevgi ile büyütün" notuyla hediye etti.

Bahar Köse, yaptığı açıklamada, düğünlerinde davetlilere anlamlı ve değerli bir hediye vermeyi tercih ettiklerini belirtti.

Doğanın canlılara büyük zenginlik sunduğunu, bu nedenle insanların doğaya değer vermesi gerektiğini vurgulayan Köse, "Düğünümüzde nikah şekeri yerine doğaya sahip çıkmak amacıyla tüm misafirlere çam, taflan ve biberiye fidanı dağıttık. Böylece hem farkındalık yaratmak istedik hem de doğaya bizden bir armağan olur diye düşündük." dedi.

Gaziantep, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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