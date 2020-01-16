Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Gaziantep'te evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesinde 2 evde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği 2 kadın ve kendilerine yardım eden çocuğu yakaladı.

Gözaltına alınan 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kadın ve bir çocuğun bir apartmana girdiği, çaldıkları malzemeleri çocuğa taşıttığı yer alıyor.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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