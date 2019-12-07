Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te evlerden kombi çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te evlerden kombi çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te 4 evden kombi çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te evlerden kombi çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te 4 evden kombi çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Beykent Mahallesi'nde farklı tarihlerde 4 evden kombi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu evlerden 45 bin lira değerindeki 7 kombiyi çaldığı tespit edilen Y.M.Ç, M.C.Ç. ve B.B'yi gözaltına aldı.

Farklı suçlardan kaydı bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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