Gaziantep'te evlerden kombi çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 4 evden kombi çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Beykent Mahallesi'nde farklı tarihlerde 4 evden kombi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu evlerden 45 bin lira değerindeki 7 kombiyi çaldığı tespit edilen Y.M.Ç, M.C.Ç. ve B.B'yi gözaltına aldı.

Farklı suçlardan kaydı bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.