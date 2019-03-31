Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Evleri Su Bastı

Gaziantep'te Evleri Su Bastı

28 dakika önce

Gaziantep'te, sağanak hayatı olumsuz etkiledi, evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Gaziantep'te, sağanak hayatı olumsuz etkiledi, evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Çağdaş Mahallesi'ndeki bazı evleri ise su bastı. Mahalledeki evlerdeki eşyalarla bir otomobil yükselen su nedeni ile zarar gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri vidanjörlerle su tahliyesi yaptı. Gaziantep- Kilis yolunda da yağmur nedeniyle aksamalar yaşandı. Bir yolcu minibüsü yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kontrolden sürücüsünün çıkarak yol kenarına düştü. Yaralanın olmadığı kazada 16 yolcu olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Polis ve jandarma güvenlik önlemi alarak sürücüleri uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:34 Kaynak: DHA

Sabah, Gaziantep, Güncel
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