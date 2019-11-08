Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep, İstanbul, Kayseri ve Mersin'de vatandaşları evlilik vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle aranan 1'i kadın 2 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler bir adrese düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin benzer yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.