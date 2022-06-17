İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şehir dışından gelen bir kişinin evlilik vaadiyle 200 bin lira dolandırılmasıyla ilgili şikayet üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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