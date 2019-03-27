Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri "Sergisi

Gaziantep'te "Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri "Sergisi

36 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 55'inci Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri" adlı sergi açıldı.

Gaziantep'te
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 55'inci Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri" adlı sergi açıldı.

Kütüphaneci Ayşe Kasap ve Nusret Sönmez'in hazırladığı, "Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri (1986-1928)" sergisi, geçmişle gelecek arasında köprü oluşturan yapı taşlarından kitap ve dergileri, gün yüzüne çıkarmak, geçmişe olduğu kadar bugüne ve yarına da ışık tutmak amacıyla hazırlandı. 1869-1928 yıllarında yayımlanan dergilere genel bir bakış koymak, görselliğini öne çıkarmak, dikkatleri bu yöne çekerek daha çok araştırmacının ve bilim insanının bu alana eğilmesini sağlamak, nitelikli yayımların çocuklarla buluşmasına yardımcı olmak amacını taşıyan sergide, Ayşe Kasap'ın o döneme ait tespit edip belgelediği 54 dergi de yer alıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğünce düzenlenen geçmişin güzelliklerini bugüne taşıyan sergi, Bayazhan Kent Müzesi'nde 31 Mart 2019 tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Öte yandan, 25-31 Mart Kütüphane Haftası etkinlikleri de kitap ve kütüphane severlerle buluşturulacak. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:57 Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası, Güncel
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