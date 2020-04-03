Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 4 PKK/KCK mensubu yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 4 PKK/KCK mensubu yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 şahıs yakalandı.
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 şahıs yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 Nisan 2020 tarihinden önce eylem yapacakları şeklinde ihbar kaydı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:50 Kaynak: İHA
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