Gaziantep'te eylem ve etkinlikler yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te eylem ve etkinlikler yasaklandı - Son Dakika

Gaziantep'te eylem ve etkinlikler yasaklandı

13 dakika önce

Gaziantep Valiliği legal, illegal eylem ve etkinlikler yapılacağının tespit edildiğini, kentte her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep'te eylem ve etkinlikler yasaklandı, System.String[]

Gaziantep Valiliği legal, illegal eylem ve etkinlikler yapılacağının tespit edildiğini, kentte her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını duyurdu.


Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib şehrinde hain saldırı sonucu kahraman 33 Mehmetçiğimizin şehit olması ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılarak halkımızı kanunsuz gösteri yapmaya, sokak olayları çıkarma ve kaos ortamı çıkarmaya çalışarak kamu düzeninin bozulmasına sebep olacak paylaşımlar yapıldığı, sosyal medya paylaşımlarından edinilen bilgiler doğrultusunda müzahir kitleler tarafından çeşitli legal-illegal eylem ve etkinlikler yapılacağı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, farklı kesimler arasında çatışma çıkması, milli birlik ve beraberliğimizin zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin, kamu esenliğinin, huzur ve güvenliğinin korunması ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Valiliğimiz tarafından izin verilenler hariç olmak üzere İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek ve belirtilen konuların devamı niteliğindeki, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, konferans, panel, seminer gibi her türlü eylem/etkinlikler 29 Şubat 2020 Cumartesi itibari ile yasaklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de şehit düşen Turgut Burkay'ın babası: Oğlumu 15 gün önce gördüm, şehitlik yüzüne vurmuştu
Şehit oğlunun beresine sarılarak gözyaşı döktü Esad Rejimini korku sardı! Avrupa ülkelerine "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Son dakika: TSK'nin düzenlediği misilleme saldırılarında rejimin 2 generali ve 1 albay öldürüldü

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 18:17:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te eylem ve etkinlikler yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]