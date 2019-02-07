Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Fabrika Yangını

Gaziantep'te Fabrika Yangını

1 saat önce

Gaziantep'te bir iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Gaziantep'te bir iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile UMKE ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yağmurun da etkili olduğu bölgede itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de depoda işçi bulunabileceği ihtimaline karşı yoğun dumanda arama çalışması yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:29 Kaynak: AA

İtfaiye, Gaziantep, Güncel
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