GAZİANTEP'te, terlik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçiye, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.
GATEM Bölgesi'nde bulunan terlik fabrikasında, sabah saatlerinde, elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 5 işçiye ise ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI; 5 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika