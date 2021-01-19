Gaziantep'te fabrika yangını, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika

Gaziantep'te fabrika yangını, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
19.01.2021 19:38
Gaziantep'te fabrika yangını, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Gaziantep GATEM'de bir gıda toptancısında yangın çıktı İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.
Gaziantep'te fabrika yangını, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Gaziantep GATEM'de bir gıda toptancısında yangın çıktı
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
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