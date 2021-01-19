Gaziantep'te fabrika yangını, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika

Gaziantep'te fabrika yangını, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Gaziantep GATEM'de bir gıda toptancısında yangın çıktı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.