Gaziantep'te fabrika yangınında 17 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika

Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde de hasar oluştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, fabrikadaki 17 işçi dumandan etkilendi. İşçilerden bazıları, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken bazıları ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi 'nde bulunan bir kuruyemiş fabrikasının ocak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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