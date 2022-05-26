Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) halı fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gaziantep 3. OSB'de bulunan halı fabrikasının tekstil atıklarının bulunduğu deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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