Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

26.05.2022 23:08
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) halı fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) halı fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gaziantep 3. OSB'de bulunan halı fabrikasının tekstil atıklarının bulunduğu deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

YORUMLAR
500
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) GAZİANTEP'TE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN GAZİANTEP'TE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
Kaynak: AA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Yangın, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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