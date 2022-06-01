Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

01.06.2022 11:07

Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Gaziantep'te halı fabrikasında korkutan patlama Gaziantep'te bir halı fabrikasının boya kısmındaki buhar kazanında patlama meydana geldi.

Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep'te halı fabrikasında korkutan patlama

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir halı fabrikasının boya kısmındaki buhar kazanında patlama meydana geldi. Büyük paniğe neden olan patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken patlamada ağır yaralanan yabancı uyruklu işçi Semih Musso kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer işçi Ahmet Marai'nin ise tedavisi sürüyor.

Olay, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasının boya kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fabrikanın boya kısmındaki buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlama sonucunda fabrikanın arka kısmındaki duvarın bir kısmı yıkılırken buhar kazanının parçaları çevreye saçıldı. Fabrikada ve çevrede büyük paniğe neden olan patlamada buhar kazanından kopan parçalar fabrikanın arka kısmındaki caddeye düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan Ahmet Marai ile Semih Musso 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerini hızlı müdahalesiyle büyümenden söndürülürken polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Güvenlik amaçlı fabrikanın arkasındaki cadde trafiğe kapatıldı. Hastanede tedavi altına alınan Semih Musso doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı işçi Ahmet Marai'nin tedavisi sürerken Semih Musso'nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri yaşanan patlamayla ilgili inceleme başlattı.

Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! Teklif 2 milyon euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:23:57. #1.13#
SON DAKİKA: Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement