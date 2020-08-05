Gaziantep'te fabrikada patlama: 7 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te fabrikada patlama: 7 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen patlamada yaralanan 7 işçiden üçünün durumu ağır

GAZİANTEP - Gaziantep'te demir doğrama fabrikasında oksijen tüpü patladı. Yaşanan patlamada 7 işçi yaralandı.

Gaziantep'in Küçük sanayi sitesi Anafartalar Bulvarı içerisinde, Oduncular Sitesinin mevkiinde bulunan bir Demir Doğrama Pres Makas Kesim Fabrikasında işçilerin çalıştığı esnada oksijen tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısı havaya uçtu duvarları yıkıldı. Çevredeki işyerlerinin de etkilendiği patlamada bir otomobilde zarar gördü.

Yaralıların ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilmesinin ardından itfaiye ekipleri inceleme yapmak için fabrikaya girdi. Polislerin güvenlik şeridi çektiği fabrikada incelemeler ise sürüyor.

Öte yandan patlamada yaralanan 7 işçiden 5'inin kimlikleri belli oldu. Patlamada yaralıların işçilerin isimleri şöyle, Kerim Arap, Abdurrahman Arap, Ali Neccar, Abdul Muhsin, Hüseyin Çınaroğlu olduğu belirlendi. Yaralı 2 işçinin ise ismi öğrenilemedi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.