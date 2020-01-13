Gaziantep'te far avı yapanlara idari ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te far avı yapanlara idari ceza - Son Dakika

Gaziantep'te far avı yapanlara idari ceza

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde far avı yapan 2 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Gaziantep'te far avı yapanlara idari ceza, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde far avı yapan 2 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.


Alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesinde gece geç saatlerde yasak olmasına rağmen far avı yapıldığı bilgisine ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü İslahiye Şefliği ekipleri, İlçe Jandarma ekipleriyle birlikte harekete geçti.


Yapılan çalışmada 2 kişinin, bir arazi aracıyla ve av tüfekleriyle far avı yaptığı belirlendi.


Ekipler, arazi aracına ve avda kullanılması yasak 2 adet av tüfeğine el koyarken, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü şahıslara idari yaptırım cezası uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gaziantep, Jandarma, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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