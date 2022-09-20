Gaziantep'te 4 araç çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 4 araç çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

20.09.2022 17:42
Gaziantep'te 4 araç çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te farklı tarihlerde 4 araç çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te farklı tarihlerde 4 araç çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 4 aracın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının S.D. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Tragger, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 4 araç çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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