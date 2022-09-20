Gaziantep'te farklı tarihlerde 4 araç çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 4 aracın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının S.D. olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 4 araç çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika