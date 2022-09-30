Gaziantep'te 4 okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 4 okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

30.09.2022 19:13

Gaziantep'te farklı tarihlerde 4 okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te farklı tarihlerde 4 okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde farklı tarihlerde 4 okulda meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda okullardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının H.A olduğunu tespit etti.

Adresinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin paylaşılan görüntülerde, okula giren zanlının çaldığı malzeme ile okuldan uzaklaşması, başka bir okulun ise merdiven korkuluklarını sökme anı yer alıyor.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 4 okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 4 okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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