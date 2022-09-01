Önce kameralara sonra da polise yakalandı - Son Dakika
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Önce kameralara sonra da polise yakalandı

01.09.2022 10:16
Önce kameralara sonra da polise yakalandı

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen 3 iş yeri ve 1 otodan hırsızlık olaylarına karışan şahıs önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen 3 iş yeri ve 1 otodan hırsızlık olaylarına karışan şahıs önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 işyeri ve 1 otodan hırsızlık olayları üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli şahıslardan H.İ.A'nın önce kimliğine ulaştı. Ardından şahsın bulunduğu yeri tespit eden ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon ile şahsı gözaltına aldı.

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce kameralara sonra da polise yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Önce kameralara sonra da polise yakalandı - Son Dakika
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