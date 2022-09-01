Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 işyeri ve 1 otodan hırsızlık olayları üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli şahıslardan H.İ.A'nın önce kimliğine ulaştı. Ardından şahsın bulunduğu yeri tespit eden ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon ile şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Önce kameralara sonra da polise yakalandı - Son Dakika

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