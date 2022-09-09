Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle meydana gelen kazalara ilişkin görüntülerin sonunda, "Başkasından bekleme, kurallara önce sen uy. Unutmayın trafikte güven, tüm vatandaşlarımızın kurallara dikkatle uyması ile mümkündür. Lütfen trafik kurallarına uyalım." mesajı verildi.

Onatkutlar Mahallesi'nde park halinde olan otomobile başka bir otomobilin çarpması, Rasaf yolunda yasak olmasına rağmen sola dönmeye çalışan otomobile yan şeritten gelen başka otomobilin çarpması da kayıtlarda yer alıyor.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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