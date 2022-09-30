Gaziantep'te trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Gaziantep'te trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

30.09.2022 19:38

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Osmangazi Mahallesi'nde kavşağa kontrolsüz giren otomobilin refüje çarptıktan sonra karşı yöne geçmesi yer alıyor.

Gaziantep Üniversitesi karşısında ise yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması KGYS kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, Hürriyet Caddesi'nde ters yönden gelen motosikletin otomobile çarpması, Kırkayak Parkı karşısında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün refüje çarparak yan yatması da yer alıyor.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
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