Gaziantep'te feci görüntü kamerada...Genç kız 4. kattan böyle düştü - Son Dakika

Duygu D. 4. Kattan düşerken, aşağıda bisikletiyle oynayan bir çocuğun saniyelerle kurtulduğu görülüyor.

Erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4'üncü katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdikten sonra Duygu D.'nin düşme anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP - Gaziantep'te 4. Kattan şüpheli bir şekilde düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin, 4. Kattan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

-Genç kız ölüme böyle gitti, böyle düştü

Gaziantep 'te feci görüntü kamerada... Genç kız 4. kattan böyle düştü

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 16:16

Kaynak: İHA

Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi

İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti

Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu