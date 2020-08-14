Gaziantep'te feci görüntü kamerada...Genç kız 4. kattan böyle düştü - Son Dakika

Gaziantep'te feci görüntü kamerada...Genç kız 4. kattan böyle düştü

Gaziantep'te feci görüntü kamerada.

Gaziantep'te feci görüntü kamerada... Genç kız 4. kattan böyle düştü

-Genç kız ölüme böyle gitti, böyle düştü

GAZİANTEP - Gaziantep'te 4. Kattan şüpheli bir şekilde düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin, 4. Kattan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4'üncü katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdikten sonra Duygu D.'nin düşme anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuk son anda kaçıyor

Duygu D. 4. Kattan düşerken, aşağıda bisikletiyle oynayan bir çocuğun saniyelerle kurtulduğu görülüyor.

Gaziantep'te feci görüntü kamerada...Genç kız 4. kattan böyle düştü

Gaziantep, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 16:16

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te feci görüntü kamerada...Genç kız 4. kattan böyle düştü - Son Dakika
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Son Dakika

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