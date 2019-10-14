Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü

Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü

2 saat önce

Gaziantep'te bir aracın direğe çarpması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, System.String[]

Gaziantep'te bir aracın direğe çarpması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep D-400 karayolu Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Erfidan isimli genç, akşam saatlerinde gezmek için dayısının arabasını aldı. Arkadaşları ile gezmeye çıkan Ali Erfidan idaresindeki araç, gece saat 24.00 sıralarında adliye yönünden şehir merkezine ilerlerken kavşaktaki direğe şiddetli şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, sürücü Ali Erfidan (19) ile arkadaşları Kamil Keskin (17) ve Hakan Gençoğlu (18) hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir diğer yolcu Feridun Turan ise ağır yaralandı.


Hayatını kaybeden Ali Erfidan, Kamil Keskin ve Hakan Gençoğlu'nun cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinden sonra defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden Hakan Gençoğlu ile Kamil Keskin'nin yakınlarının adli tıp önündeki feryatları ise yürekleri dağladı. Hakan Gençoğlu'nun okul arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:08 Kaynak: İHA
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