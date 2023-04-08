Gaziantep'te feci kaza 5 ölü - Son Dakika
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Gaziantep'te feci kaza 5 ölü

08.04.2023 12:26

- Gaziantep'te feci kaza 5 ölü Gaziantep havaalanı yolunda gece saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi ölürken 1 kişi ise ağır yaralandı.

- Gaziantep'te feci kaza 5 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep havaalanı yolunda gece saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi ölürken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza Gaziantep'in havaalanı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece geç saatlerde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Gaziantep istikametine giden otomobilde bulunan yabancı uyruklu Madal Ahmad (36), Sara Mustafa (32), Abdullah Ahmad ile Havaalanı istikametine giden otomobilde bulunan Avukat Emre Özmen ile Avukat Doğukan Küpeli toplam 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi. Hayatını kaybeden 5 kişi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülürken ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te feci kaza 5 ölü - Son Dakika


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