Gaziantep'te feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı

05.05.2022 07:55

Gaziantep'te bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Gaziantep- Nurdağı istikameti Çakmak mevkiinde akşam saatlerine doğru meydana gelen kazada, Elazığ'dan Hatay'a sefer yapan Erdal Sürgüçluoğlu idaresindeki 44 LN 333 plakalı yolcu otobüsü ile Gaziantep istikametinden Adana istikametine seyir halinde olan Hüseyin Kayışkanat kontrolündeki 27 ACK 951 plakalı tır çarpıştı.

14 YOLCU YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrularak bariyerlere çarptı. Yolcu otobüsü ise bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Meydana gelen feci trafik kazasını gören çevredeki vatandaşlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 14 yolcuya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nurdağı, İslahiye ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı

YOLCULARDAN BİRİ KAZA ANLARINI ANLATTI

Otobüs içerisindeki yolcuların büyük korku ve panik yaşadığı olay sonrası açıklamalarda bulunan yolculardan biri, "Biz normal yolumuzda ilerliyorduk. Bir anda tır önümüze kırdı. Sonrasında bizim şoför sola kırmak zorunda kaldı. Bu arada biz tıra çarptıktan sonra bariyerlere de çarparak yan yattık. Büyük korku ve panik yaşadık. Sağdaki yolcular soldakilerin üzerine yuvarlandı. Allah'tan bariyerler otobüsün içerisine saplanmadı" ifadelerini kullandı.

YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSLERE BİNDİRİLDİ

Öte yandan feci kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise olayın şokuyla bir süre kaza bölgesinde valizleriyle bekledi. Bir süre sonra olayın şokunu üzerinden atan yolcular, olay yerine gelen başka otobüs ile yolculuklarına devam etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Gaziantep, Tarsus, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika
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