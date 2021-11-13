Gaziantep'te Fenerbahçe hayranı 89 yaşındaki kişinin tabutunun üstüne takımının bayrağı konuldu - Son Dakika

Gültekin'in cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu , İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural , sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

İslahiye'de Fenerbahçe tutkusuyla tanınan Şakir Gültekin, tedavi gördüğü Gaziantep'teki bir özel hastanede hayatını kaybetti.

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