Gaziantep'te FETÖ davasında yeniden yargılanan sanığa 1 yıl 15 gün hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yeniden yargılanan iş adamı Bilal Kara'ya 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Yargıtay'ın daha önce verilen mahkumiyet kararını bozarak yeniden yargılanmasına karar verdiği tutuksuz sanık Bilal Kara, avukatları ve yakınları katıldı.

Sanık, öğrencilerin üniversite okuyabilmeleri için yurt yaptırdığını, örgüte yardım etmediği savundu.

Soruşturmanın başında emniyete kendisinin gittiğini ve örgütle ilgili bildiklerini samimi bir şekilde anlattığını ifade eden Kara, beraatini talep etti.

Duruşma savcısı sanığın "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim uygulayarak, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi, cezayı erteledi.

Sanık Kara'ya 20 Kasım 2018'deki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Yargıtay, sanığın verdiği ifadeleri nedeniyle etkin pişmanlık hükümleri kapsamında hakkaniyete uygun indirim yapılması gerektiğini belirterek kararı bozmuş, sanığın yeniden yargılanmasına hükmetmişti.