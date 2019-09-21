Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te fetö'den 1 tutuklama
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Gaziantep'te fetö'den 1 tutuklama

2 dakika önce

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamındı polis tarafından gözaltına alınan M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te fetö'den 1 tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamındı polis tarafından gözaltına alınan M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında M.U. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:12 Kaynak: DHA
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